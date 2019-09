Und die treibt an, ohne Gnade. Ich bekenne mich ganz öffentlich: Burpees sind meine persönliche Hassübung. So schrecklich, dass es für die Schrecklichkeit nicht einmal ein passendes deutsches Wort gibt. Doch ehe ich noch darüber nachdenken kann, was für ein Unheil auf mich zukommt, schmeiße ich mich mit den anderen auf den Boden in die Planke. Mit dem nächsten Bass-Schlag springe ich auf und in die Luft, runter in die Kniebeuge, und zurück in die Planke. Hoch, runter, immer schön im Takt der dröhnenden Musik. Zu Hause, alleine mit meinem High-Intensity-Training, wäre ich nach zehn Burpees erst einmal kollabiert, doch hier merke ich die Anstrengung der Übung gar nicht, wie viele Burpees ich überhaupt so ungewohnt mühelos absolviert habe. Die Ansage an diesem Morgen ist klar: Die Musik treibt uns weiter, und so lange sie läuft, läuft auch unser Schweiß.