Wenn du in deinem Job größtenteils sitzt und auch deine Hobbys eher von der ruhigen Sorte sind, solltest du überlegen, ob du nicht etwas an deinem Lifestyle ändern kannst. Zu wenig Bewegung könnte auch der Auslöser der vielen kleinen Zipperlein sein, die man im ersten Moment nicht in diesem Zusammenhang vermuten würde, wie etwa Kopfschmerzen oder Verdauungsprobleme. So kann bereits leichte Bewegung im Alltag die Lebensqualität sehr verbessern. Die meisten Tipps für mehr Sport und Aktivität im Alltag richten sich leider an Leute, die eh kein Problem mit Bewegung haben, und sind oftmals so hochgesteckt, dass man nach spätestens einer Woche aufgibt und in den alten Trott zurückfällt. Dabei muss das nicht sein, denn alle können sich neue Gewohnheiten antrainieren. Was es dazu braucht, ist nur etwas Geduld und ein kleiner Schubs, den man sich schon selber geben muss.