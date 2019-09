In dieser Woche hat das Thermometer endlich wieder die 30 Grad-Marke durchbrochen. Die Wettervorhersage verspricht Temperaturen bis zu 36 Grad und jede Menge Sonnenschein. Perfekte Voraussetzungen fürs einen Tag am See, ein Picknick im Park oder Grillen im Garten, doch wie sieht es mit Sport bei diese Hitze aus? Muss man aufs Workou verzichten oder kann man auch im Hochsommer trainieren? Darüber haben mit Sportwissenschaftler und Nike Master Trainerin Nada Ivanovic gesprochen. Soe verrät uns, welche Workouts sich bei Hitze eignen, wie man sich darauf vorbereitet und verrät ihr liebstes Rezept für energiespendende Bliss Balls!