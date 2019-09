Berliner Boxmeisterin: So revolutioniert Zeina Nassar den Sport

„Es ist manchmal so, als würde man mir nicht nur weniger zutrauen, weil ich eine Frau bin, sondern quasi doppelt so wenig, weil ich eben auch noch Kopftuch trage“, sagt Zeina. „Aber wenn man mich einmal beim Boxen erlebt hat, weicht der Zweifel und es gibt fast immer Lob, Anerkennung und Respekt.“ Um an diesen Punkt zu kommen, musste sie allerdings einige Hürden überwinden, Wege ebnen und Grenzen überschreiten. Gemeinsam mit ihrer Trainerin kämpfte sie für eine Änderung der Wettkampfregeln – und zwar bundesweit. Sie hat sich durchgesetzt. Heute erlauben die Wettkampfregeln eine Boxkluft im engen Sleeve, Leggings und Kopftuch. „Wieso auch nicht? Die meisten Frauen tragen unter ihrem Kopfschutz ein Tuch oder ähnliches und generell habe ich dadurch eher einen Nachteil, weil ich mehr Kleidung am Körper trage.“