Das Jahr neigt sich dem Ende zu und eigentlich sind wir noch mitten im Vorweihnachtsstress. Trotzdem stellen wir und doch irgendwie auch schon aufs neue Jahr ein. Die Neujahrsvorsätze brennen sich schon langsam in unser Gehirn ein, wir sind motiviert und bereit das neue Jahrzehnt in Angriff zu nehmen. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass die Zeit des zielstrebigen Steinbocks schon morgen beginnt.Der Steinbock wird von der starken Erde und dem Ordnungsplaneten Saturn regiert und ist für seine gesetzestreue, konservative Natur bekannt. Steinböcke sind sehr zielstrebig und fleißig, aber sie würden niemals über Leichen gehen, um ihre Ziele zu erreichen. Menschen, die in diesem Zeichen geboren sind, neigen dazu, einen trockenen Humor zu haben und Familie und Freund*innen gegenüber immer treu zu sein.Natürlich sind nicht alle Steinböcke gleich – so leicht durchschaubar dieses Zeichen auch erscheinen mag, es ist überraschend komplex. Aber zu Ehren des Beginns seiner Sonnenzeit, haben wir die Identität des Steinbocks genauer unter die Lupe genommen und versucht diese in drei verschiedene Persönlichkeitstypen zu unterteilen. Falls du ein Steinbock bist oder vielleicht einen kennst, hast du jetzt die Chance, noch mehr über die Eigenschaften der verschiedenen Steinbock-Typen zu erfahren. Klick dich durch die Slides und lerne die Steinböcke ganz neu kennen.