Les 3 types de Capricorne

Signe de terre dirigé par la planète de la discipline par excellence - Saturne - le signe du Capricorne est connu pour sa nature rigoureuse et un tantinet conservatrice. De nature bosseuse et persévérante, les Capricornes n'en sont pas pour autant froid·es, même si c'est souvent ce qu'il y paraît. Les membres de ce signe ont tendance à faire preuve d'un esprit clair et d'une grande loyauté envers leur famille et leurs amis les plus proches.