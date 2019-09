Schnulze oder Powerhymne: Dieses Lied sollte dein Sternzeichen beim Sex hören

Es ist bekannt, dass dein Sternzeichen so einiges über dich aussagt . Da verwundert es nicht, dass auch deine Sexvorlieben bereits in den Sternen stehen! Ob abenteuerlustiger Schütze oder leidenschaftlicher Skorpion, ein bisschen Inspiration kann man sich ja durchaus aus der Astrologie holen. Und wenn du schon mal dabei bist, Stellungen zu recherchieren, die für dein Sternzeichen besonders aufregend sind, kannst du mit der Musik ja gleich weitermachen. Wenn du noch keine Sex-Playlist hast, haben wir in unserer Slideshow die besten Lieder für jedes Sternzeichen zusammengestellt.