Selbstbräuner: 7 Self Tan Drops, die für einen sommerlichen Glow sorgen

Warum ich die Zaubertropfen so super finde? Weil sie in kleinen handlichen Abpackungen kommen ( weniger Müll, yay! ), aber sehr ergiebig sind und sich außerdem auch noch individuell dosieren lassen. Je nach dem wie viele Tropfen du in deine Bodylotion oder deine Feuchtigkeitscreme mixt ist das Resultat schwächer oder stärker. Für den Anfang empfehle ich dir deswegen, in den ersten Tagen nur eine kleine Menge unterzumischen und dann zu schauen, was du vom Ergebnis hältst. Sollte es zu schwach sein, kannst du die Tropfenzahl immer noch erhöhen.