Diese starken Bilder kritisieren die mediale Darstellung des weiblichen Körpers

Seine Herangehensweise ist an die traditionelle, aber immer noch populäre japanische Methode namens Kintsugi angelehnt, mit der man Bruchstellen an Keramik und Porzellan repariert. Die Klebestellen bleiben auch im Nachhinein durch charakteristische Dekorationseffekte sichtbar – so wie auch in Weiss' Fotografien. Und dennoch schafft Roger Weiss in seinen Arbeiten eine fast schon hyperrealistische Schönheit, die den Betrachter fesselt.