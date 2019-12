Dank der Position von Neptun im Kosmos „wird Merkur diesmal bei Halbwahrheiten sehr unberechenbar reagieren“, ergänzt Stardust. „Wir können uns also entscheiden, ob wir die Lüge glauben werden, die uns erzählt werden. Keine Sorge, die Wahrheit kommt früher oder später doch ans Tageslicht; spätestens, wenn Merkur am 28. Dezember in den Steinbock eintritt.“