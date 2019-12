Mercure entre en Sagittaire : attendez-vous à être impulsif·ve

D'un autre côté, "Mercure en Sagittaire est souvent associé à l'optimisme et à la transmission des connaissances, ce qui peut avoir beaucoup de profondeur", ajoute Hale. "C'est un moment d'ouverture, et socialiser avec les autres sera plus facile que d'habitude." Bonne nouvelle pour la saison des fêtes donc. Et comme le Sagittaire est un signe "mutable" (qui tombe à la fin d'une saison et s'adapte bien au changement), " nos mentalités seront plus ouvertes aux idées et aux situations nouvelles ", nous dit Hale.



Grâce à la position de Neptune dans le cosmos, "Mercure risque réagir de mal réagir aux demi-vérités", ajoute Stardust. "On aura tendance à croire aux mensonges qu'on nous raconte, même quand ils sont gros comme une maison. Mais ne nous inquiétez pas trop non plus, car la vérité fera bientôt surface, quand Mercure entrera en Capricorne le 28 décembre."