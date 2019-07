In der Astrologie bestimmt der Merkur die Themen Kommunikation, Intelligenz und Timing. Und wenn der schnellste Planet rückläufig ist, kann es genau in diesen Bereichen schon mal drunter und drüber gehen. Stell dich also besser schon mal auf Probleme beim Reisen, Missverständnisse und technische Schwierigkeiten ein, denn laut der Astrologin Lisa Stardust wird es in dieser Sommer nicht gerade easy-peasy. „Während dieser rückläufigen Phase werden wir uns vom Sternzeichen Löwe zum Krebs und dann wieder zurück von Krebs zu Löwe bewegen.“ Und das bedeutet, es könnte heiß hergehen: „Rechne mit großen Liebesbekundungen und hitzigen Diskussionen, gefolgt von emotionaler Manipulation mit dem Ziel, andere zu kontrollieren“, sagt Lisa. „Es könnte sehr intensiv werden; spontane Wutanfälle sind auf jeden Fall drin.“