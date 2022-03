Warum Long COVID vor allem Feminist:innen ein Dorn im Auge ist

Drei Monate später wachte Tara auf und fühlte sich krank und erschöpft, aber dieses Mal wurde sie nicht wieder gesund. „Es gab Tage, an denen ich nicht aus dem Bett kam. An den Tagen, an denen mir das gelang, musste ich mich am Ende erst wieder zur Couch schleppen und hinlegen. Ich war extrem müde, mein Kopf tat weh, ich hatte Schmerzen in der Brust und den Gliedern und mein Herz raste. Es fühlte sich an, als brannten meine Organe“, erzählt sie. Ein Jahr, nachdem ihre Symptome zum ersten Mal aufgetreten waren, wurden Taras Atemprobleme so schlimm, dass ihre Lippen blau anliefen und sie in die Notaufnahme musste. Als sie den Ärzt:innen dort erklärte, dass sie COVID hatte, stieß sie auf Skepsis. Man führte einige grundlegende Tests durch, deutete an, dass ihre Symptome mit Angstzuständen zusammenhingen, und schickte sie nach Hause. „Ich war verzweifelt“, sagt sie. „Ich hatte Angst, dass ich nicht überleben würde, aber ich konnte nicht weinen, weil sich jeder Atemzug so anfühlte, als würde mir jemand ein Messer in die Lunge rammen.“