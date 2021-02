Kritisches Denken in einer Welt voller Meinungen: So findest du heraus, was du wirklich denkst

Plane also Zeit für folgende Dinge ein: deine beruflichen Pflichten, ein weiteres Zoom-Gespräch mit deiner Familie, dein nächstes Work-out und ein Stündchen, in dem du darüber nachdenken kannst, was du wirklich denkst und deine innere Stimme wiederentdecken kannst. In einer Zeit, in der Verschwörungstheorien und alternative Fakten weit verbreitet sind, ist es wichtiger denn je, in der Lage zu sein, kritisch du denken. Dir etwas Zeit zu nehmen, um dich mit deinen eigenen Gedanken zu beschäftigen und herauszufinden, was deine eigentlichen Gedanken sind, und nicht nur das, was die anderen sagen, nachzuplappern, ist nicht nur wichtig, sondern entscheidend.