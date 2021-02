Avec la culture du repost, il n'a jamais été aussi facile d'avoir un avis. Cela agit comme un tampon entre nous et la position vulnérable et nous enlève l'opportunité d'explorer ce que nous ressentons vraiment. Pourtant, s'aligner sur les opinions des autres et se contenter de les retransmettre nous empêche de former notre propre opinion. Et dans une société de plus en plus rongée par l'anxiété, il est parfois beaucoup plus facile d'adopter la rhétorique des autres que de risquer de goûter aux joies de la cancel culture pour avoir développé (et exprimé) la nôtre.