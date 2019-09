Erinnerst du dich noch an die Sex and the City-Folge, die sich mit dem Thema Secret Single Behaviour auseinandersetzt? Was damit gemeint ist, sind in der Regel etwas seltsame Dinge, die wir nur alleine hinter der verschlossenen Türe machen und die niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollen. Bei Serienfigur Charlotte war es damals beispielsweise, dass sie sich gerne jeden Abend eine Stunde vor einen Vergrößerungsspiegel setzte, um sich ihre Poren bis ins Detail anzusehen. Dass die Autor*innen sie damals nicht daran rumdrücken ließen, wie die meisten anderen Menschen es wahrscheinlich tun würden, ist womöglich der Fernsehtauglichkeit der Serie geschuldet.