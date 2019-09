Der weibliche Körper ist vieles: Sexobjekt, Verkaufsfläche, Diskussionsmaterial. Nur eins ist er scheinbar nicht: behaart. Obwohl auch Frauen von Natur aus Körperhaare wachsen, hat die Schönheitsindustrie eine Vielzahl an kostenpflichtigen Tools erfunden, die dieses angebliche Übel beseitigen. Von Rasieren und Epilieren bis hin zum Waxing und Laserbehandlungen – so kann die weibliche Haut so glatt gestaltet werden, wie es in den meisten Medien propagiert wird: makellos und babyglatt. Denn selbst in der Werbung rasiert sich das Model nur den Schaum weg. Haben wir uns mit zu viel Photoshop-Perfektion bestrahlt, um jedes dunkle kleine Haar auf dem Körper einer Frau als unhygienisch oder eklig zu betiteln? Wann wird es endlich Zeit unsere Beautystandards zu revolutionieren?