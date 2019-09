Täglich Die „period proof” Unterwäsche von THINX haben wir bereits vor geraumer Zeit hier auf Refinery29 vorgestellt und dennoch habe ich mir das Konzept nie wirklich in Ruhe angeschaut. Ich gestehe, dass dieses Thema erst mit Period Cups und dem offeneren Gespräch über die Periode vor allem in jungen Onlinemedien für Frauen wieder in meinem Oberstübchen aufflackerte.