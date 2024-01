Hör bitte auf, dich zu deinen Hobbys zu zwingen

Sobald ich so richtig ins Erwachsenenleben eintauchte, verlor ich meine frühere Nach-Schulschluss-Routine komplett aus den Augen. Tanzen und Theater? Damit war jetzt Schluss. Stattdessen arbeitete ich in Vollzeit , ging höchstens noch ab und an mit Freund:innen in eine Bar , und verbrachte dann den Rest des Abends am Handy