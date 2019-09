Der Versuch, sich selbst die Haare zu schneiden, endet nicht selten in einer mittelschweren Katastrophe. Jede*r von uns kann wahrscheinlich die eine oder andere Horrorgeschichte zu diesem Thema erzählen. Da kommt man nach einigen Gläsern Wein mitten in der Nacht plötzlich auf die glorreiche Idee, sich einen angesagten Mikropony zu schneiden. Schnitt für Schnitt wird einem plötzlich klar, dass das nicht unbedingt der brillanteste Einfall war, den man je hatte. Am Morgen danach geht es dann panisch zum Haarexperten des Vertrauens, der das Ganze wieder richten muss. Und man selbst sitzt verzweifelt, womöglich weinend und um Vergebung bettelnd da und schwört sich, von nun an für immer und ewig die Finger von der Schere zu lassen.