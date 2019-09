6 Gründe, warum Frauen nach dem Sex bluten

Kennst du das: Du machst nach dem Sex das Licht an und siehst vor dir erstmal das Chaos, dass ihr hinterlassen habt, auswerten. Klamotten, vielleicht ein Kondom, ein paar Spielzeuge, Flecken unbekannter Herkunft – und manchmal Blut. „Nach dem Sex zu bluten ist gar nicht so ungewöhnlich“, sagt Constance Young, Assistenzprofessorin in der Fachabteilung für gynäkologische Eingriffe des Columbia University Medical Center.