Gibt es eine Vagina-Version der Morgenlatte?

Natürlich ist es kein Geheimnis, dass viele Menschen gerade nach dem Aufstehen einem Quickie nicht abgeneigt sind, egal ob sie eine Erektion haben oder nicht. Das liegt daran, dass der Testosteron-Spiegel vor allem in den Morgenstunden steigt, so Dr. Chavez. „Dieses Hormon kann im Körper sexuelles Verlangen auslösen“, fügt sie hinzu. Möglicherweise bist du morgens aber auch erregt, weil du einfach ausgeschlafen, relaxt und entspannt bist, erklärt die Sexualwissenschaftlerin. „Mehr braucht es nicht, um sexuell erregt zu sein. Sex in der Nacht kann sich für manche Leute wie Arbeit anfühlen, weil man gestresst ist und tagsüber all seine Energie verbraucht hat. Morgens ist man einfach weniger angespannt“, erklärt die Sexualwissenschaftlerin.