Aber jetzt mal im Ernst: Wie realistisch ist es, dass der Trend auch in Deutschland ankommt? „Noch kann man die Push-Up-Panties in Deutschland nicht bestellen. Wird sich das bald ändern? Vielleicht, vielleicht auch nicht: Noch lange nicht jeder Trend, der in Asien große Wellen schlägt, schafft es im europäischen Raum in die Salons - es bleibt abzuwarten", sagt Jana Hack, Head of Product Management von www.eis.de, dem Onlineshop für intime Lifestyle-Produkte. Jana Hack fragen wir auch, ob sie den Slip als Symbol der Emazipation anerkennen kann? „Ist es zwingend notwendig, Camel Toe Panties zu tragen, um Emanzipation zu leben? Ich persönlich denke das nicht. Aber Emanzipation hat so viele Gesichter, wie es Menschen gibt, die sich selbst als emanzipiert ansehen. Das ist nämlich der Knackpunkt: Es geht darum, die Wahl zu haben und eigene Entscheidungen zu treffen. Dazu gehört demnach auch die Wahlmöglichkeit, sich für Camel Toe Panties zu entscheiden - jeder sollte tragen können, worin er oder sie sich wohlfühlt, ohne sich vor anderen dafür rechtfertigen zu müssen." Eben!