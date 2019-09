Knackende Gelenke: Wann solltest du dir ärztlichen Rat holen?

Andere machen Kartentricks oder lassen Alkohol verschwinden, ich knacke auf Partys gern mit meinem Hüftgelenk. Das klingt dann aber nicht wie ein leises „Klick“ oder „Plopp“, sondern in etwa so wie ein Pistolenschuss auf einem Friedhof. Warum es so übertrieben laut ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich als Baby eine Hüftfehlstellung hatte oder weil ich jahrelang Ballett getanzt habe. Auf jeden Fall bekommt es jede*r mit, wenn ich einfach so aus Spaß losknacke. Und bei manchen stellen sich sogar die Nackenhaare auf, weil sie das Geräusch so eklig finden.