Manchen von uns geht da die Luft aus und sie buchen sich entnervt einen neuen Friseurtermin. Aber der Plan war ja eigentlich ein anderer, oder? Doch obwohl viele mit dieser Haarlänge, die kurz über die Schultern reicht, nicht so ganz warm werden, ist sie tatsächlich sehr vielseitig. Ein Top Knot mag vielleicht noch nicht drin sein, aber in unserer Slideshow zeigen wir dir sieben schöne Frisuren zum Nachstylen. So vergeht die Zeit, bis dein Bob komplett rausgewachsen ist, wie im Flug.