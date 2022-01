Warum ich es hasse, meine Freundeskreise zu vermischen

Es ist ja nicht so, als ob ich all meine Freund:innen voreinander verstecke, weil ich heimlich ein Doppelleben als Spionin führe (im Ernst, ich wünschte, mein Leben wäre so interessant), aber wie Dr. Mattu sagt, haben wir aus so vielen verschiedenen Gründen Freund:innen, und diese unterscheiden sich voneinander. Nur weil du das gemeinsame Bindeglied bist und sie dich mögen, folgt daraus nicht unbedingt, dass sie sich auch gegenseitig mögen müssen. Und vielleicht ist das auch in Ordnung so.