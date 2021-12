Pourquoi je déteste mélanger mes groupes d’ami·es

Alors que certain·es voient dans le fait de présenter des ami·e·s à d'autres personnes une occasion de rendre honneur au dicton "plus on est de fous, plus on rit", je ne vois que la perspective angoissante de silences gênants et d'une quête de quelque chose, n'importe quoi, que ces personnes pourraient avoir en commun et dont elles pourraient parler.