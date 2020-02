Dein Horoskop im Februar – So stehen die Sterne in diesem Monat

Ab dem 16. Februar sollten wir alle etwas vorsichtiger mit unseren Worten sein. Der geschwätzige Merkur befindet sich dann in einer rückläufigen Phase im Zeichen der sanftmütigen Fische und steht dazu noch im Quadrat zum Mond, was ein Ungleichgewicht in der Art, wie wir Dinge wahrnehmen, verursacht. Während dieses Übergangs neigen wir dazu, engstirnig und egozentrisch zu werden. Versuche Spannungen abzubauen, indem du dich an das große Ganze erinnerst. Und wenn du dich verloren fühlst, dann suche nach Wegen, um diesem Gefühl zu entkommen – vielleicht triffst du dich ja mit Freund*innen oder lernst neue Leute bei aufregenden neuen Aktivitäten kennen...