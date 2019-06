„Wenn dich der Schweiß einer anderen Person auf deiner Haut in etwa so anturnt wie Trumps Tweets, gibt es ein paar Dinge, die du tun kannst, um Sex im Sommer angenehmer zu gestalten“, sagt Daniel Saynt, Sexualerzieher und Mitglied des Sex- und Cannabisclubs New Society for Wellness . Er empfiehlt zum Beispiel, Stellungen mit weniger Hautkontakt zu wählen und wasserdichte Bettlaken zu kaufen. „Schmeißt die Klimaanlage oder den Ventilator an, legt Handtücher und Wasser neben das Bett und legt ab und zu eine kurze Pause ein, um euch abzukühlen.“