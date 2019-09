„Cream Soda“ löst Platinblond ab & wird zur Trendhaarfarbe 2018

Nach Karamel-, Platin-, Weiß- und Graublond schwappt aus Übersee die nächste Trendhaarfarbe zu uns über und sie heißt „Cream Soda“-Blond. „Cream Soda“ ist ein vor allem in den USA verbreitetes Softgetränk, das seinen Namen von der cremigen Vanillenote erhält, und die gleichnamige Haarfarbe ist nicht nur wunderschön, sondern tatsächlich für alle Haut- und Haartypen und -farben geeignet. Ein universell schmeichelhafter Trend quasi, der mit seinen goldfarbenen Akzenten im Sommer wie im Winter an kalifornische Strände erinnert. Kein Wunder, denn da kommt er auch her.