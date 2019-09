Die 5 aufregendsten Trendhaarfarben für 2017

Selbst Riawna Capri , die Dame die sich sonst um die das kühle Blond auf den Köpfen von Jennifer Lawrence und Julianne Hough kümmert, verriet uns des es in Zukunft wieder in wärmere Gefilde geht. „Weg mit dem Eis, her mit der Wärme”, so die Expertin. „2017 bringt mit Gold, Bronze und Honigtönen die Sonne zurück.“ Ihre Partnerin Nikki Lee , mit der sie in L.A. den Salon Nine Zero One betreibt, fügte hinzu: „Rot wird richtig groß.“