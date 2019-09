Laut Chelsea McCain von Adult Empire funktionieren Analkugeln und -ketten wenn sie im Körper sind wie eine Art Massagegerät. Doch so richtig spannend wird es, wenn du sie wieder entfernst: „Es geht gar nicht unbedingt darum, wie sich das Toy in dir drin anfühlt, sondern vielmehr um das Gefühl beim Herausziehen. Du kannst es beim Geschlechtsverkehr, bei der Masturbation oder kurz bevor du einen Orgasmus hast herausziehen und so die Empfindungen extrem verstärken.“