In dieser Stier-Saison solltest du dir selbst etwas gönnen

Am selben Tag der Finsternis stehen Venus, Jupiter und Neptun gemeinsam im Sternbild Fische. „Diese seltene Kombination ist ein extrem positives Omen und eröffnet vielen von uns romantische und finanzielle Gelegenheiten“, sagt Montúfar. Sie ergänzt, dass das möglicherweise die positivste Lunation und Finsternis des gesamten Jahres sein könnte. Das sieht auch die Astrologin Stephanie Campos so und fügt hinzu: „Das ist der ideale Tag, um ein wenig Magie zu praktizieren. Besinne dich jetzt auf deine kühnsten Träume und nimm die Zügel in die Hand, um deine Wünsche in die Realität umzusetzen.“ Konkret heißt das: Geh an diesem Tag auch mal ein Risiko ein; wer weiß – das Ergebnis könnte dich überraschen.