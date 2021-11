5 Nail-Art-Innovationen, die uns 2021 erwarten

Im Gleichschritt mit der Sichtbarkeit von Nailart und dem Interesse seitens Verbraucher:innen an Nagellack und -Design gab es im vergangenen Jahr so manche wichtige Innovation. Im Folgenden gehen wir auf einige der größten Veränderungen und Entwicklungen ein, die uns in Zusammenhang mit Maniküren aufgefallen sind. Dabei werfen wir nicht nur einen Blick auf Neuheiten, die bereits zugänglich sind, sondern auch auf jene, die uns in der Zukunft erwarten.