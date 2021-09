Der letzte rückläufige Merkur ’21 stellt deine Beziehungen auf den Kopf

Im kommenden Monat solltest du dir also die Zeit nehmen, um zu hinterfragen, wie du mit den Menschen in deinem Leben in Kontakt stehst. Ist eure Kommunikation produktiv? Respektvoll? Effizient? Überlege dir auch, wie andere mit dir kommunizieren sollten. Wünschst du dir von deinen Vorgesetzten direkte, konstruktive Kritik , oder bekommst du dein Feedback lieber verpackt in Komplimenten ? Mache dir deine Gedanken und teile sie dann mit den entsprechenden Personen – aber vielleicht besser erst, nachdem sich der Merkur wieder in eine progerade Bewegung gedreht hat, damit deine Worte nicht missverstanden werden.