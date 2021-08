Pegging: Wieso so viele junge Frauen gerne ihre Partner penetrieren

20 Jahre später ist Pegging beliebter denn je. Der Online-Sexshop Lovehoney gab an , 2020 fast 200 Prozent mehr Umschnalldildos verkauft zu haben. Auch in Film und Fernsehen wird Pegging immer häufiger gezeigt – zum Beispiel in der Comedy-Drama-Serie The Bold Type. Darin peggt Kat Cody, den Typen, den sie datet, und ist anfangs noch sehr skeptisch. „Du weißt, dass ich im Bett nie gerne dominant war “, erzählt sie ihrer Freundin Jane. „Und ich bin auch nicht sonderlich gut darin. Das ist einfach nicht mein Ding.“ Jane ermutigt Kat aber dazu, es mal auszuprobieren – was sie dann auch tut. Und siehe da: Es macht ihr Spaß. „Ich dachte, das wäre was total Körperliches, was Sexuelles, was Urmenschliches, und das war es auch alles – aber es war auch sehr intim.“