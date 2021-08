Pegging : avec les femmes qui sodomisent leur partenaire

Plus récemment, dans la comédie dramatique The Bold Type, Kat pratique le pegging avec un gars qu'elle fréquente, Cody. Au début, elle est sceptique. "Tu sais, je n'ai jamais aimé être dominante dans la chambre à coucher", confie-t-elle à Jane. "Et je ne suis pas très douée pour ça. Ce n'est pas mon truc." Mais Jane encourage Kat à essayer, ce qu'elle fait, et elle y prend plaisir. "J'imagine que je pensais que ce serait physique, sexuel et primitif, et ça l'était dans un sens, mais c'était aussi intime, tu vois ce que je veux dire ?".