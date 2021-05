Vor diesen 3 Haarfarben gibt es diesen Sommer kein Halten

Egal, ob du dich in Richtung blonderer, kühlerer oder glänzenderer Haare vorwagen willst oder deine einzige Erwartung ist, dass du bis zum Herbst keine Farrbauffrischung einzuplanen brauchst – diesen Sommer gibt es einen Farbtrend für all diese Bedürfnisse. Wenn du dir eine große Veränderung und maximale Helligkeit wünschst, solltest du Platin in Betracht ziehen; wenn du nach all der Zeit im Lockdown eine Laissez-faire-Einstellung rund ums Haarefärben angenommen hast, kannst du deinem jetzigen Look einfach mit „Weniger ist mehr“-Highlights wieder neues Leben einhauchen.