3 tendances coloration qui vont dominer l’été 2021

Que vous souhaitiez des cheveux plus blonds, plus frais, plus brillants, ou que votre seul critère soit de ne pas avoir à planifier une retouche avant septembre, il existe une tendance coloration pour vous. Si vous recherchez un changement radical et un maximum d'éclat, optez pour le platine ; si vous êtes sortie de confinement avec cinq centimètres de racines et que vous vous y êtes habitué·es, mettez simplement en valeur ce que vous avez.