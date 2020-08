Accent Braids: Warum die schmalen Flechtzöpfe gerade so beliebt sind

Jetzt mal ehrlich: Stylst du dir Haare vor Zoom-Meetings auch am Hinterkopf oder nur ums Gesicht herum? Also ich für meinen Teil beschränke mich meist nur auf das, was im Video-Call für andere sichtbar ist. Dementsprechend sehe ich von hinten betrachtet auch oft so aus, als wäre ich gerade erst aus dem Bett gestiegen. Aber warum sollte ich mir auch die Mühe machen, mich komplett zu frisieren, wenn ich die Zeit auch dafür nutzen kann, gemütlich einen Kaffee auf dem Balkon zu schlürfen, bevor ich mich an die Arbeit mache? Eben.