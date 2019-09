12 intime Fotos zeigen, wie schön Urlaub im Nudisten-Camp sein kann

Wer glaubt, Freikörperkultur sei ein Lebensstil, der nur im legendären Sommer of Love 1967 gepflegt wurde, dem seien die wunderbaren Fotografien von Laura Pannack empfohlen. Die beweisen nämlich ganz eindeutig, dass die Lebensform Nudismus noch immer existiert – auch unter jungen Menschen. So wie in England, wo die Young British Naturists (YBN) leben.