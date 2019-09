Dabei sieht die Realität so aus, dass auf der Erde mehr Übergewichtige als Untergewichtige leben. Laut Statistikbehörde Eurostat ist fast jeder sechste Europäer fettleibig, mehr als die Hälfte der Erwachsenen in der Europäischen Union sind übergewichtig und die Deutschen sind sogar noch dicker als der EU-Durchschnitt. Alle Menschen leben ihre eigene Sexualität, also warum thematisieren wir sie dann nicht? Wir kennen doch alle die Lösung: Bodyshaming und andere oberflächliche Strömungen kommen ja nur davon, dass uns in Medien und Unterhaltung vermittelt wird, dass perfekte Menschen dünn und trainiert sind. Um so mehr realistische Körper in Serien und Filmen gezeigt werden, desto normaler ist Vielfalt fürs Auge der Gesellschaft.