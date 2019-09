Wir lieben es, uns auf Instagram durch die schönsten Beautylooks der Influencer und Promidamen zu scrollen. Doch schon seit unserer jüngsten Kindheit liefert uns vor allem eine Quelle im wahrsten Sinne des Wortes besonders märchenhafte Inspiration in Sachen Haarstyling: Disney. Und weil uns die liebste Emma Watson gerade erst als Belle in dem Trailer zur Neuverfilmung von Die Schöne und das Biest bezauberte, haben wir uns mal wieder aufs Neue Hals über Kopf verguckt.Ob raffiniert geknotet und gesteckt, verspielter Pferdeschwanz oder voluminös und lockig , ob sie durchs Dorf wandelt, oder mit dem Biest durch den Ballsaal tanzt – Belles Haar sitzt stets perfekt und wir können uns da noch einiges abschauen. Die schönsten, romantischen Hairstyles à la Die Schöne und das Biest haben wir in unserer Slide-Show zusammengestellt. Nachstylen äußert erwünscht!