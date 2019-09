Packt den Peabo-Bryson-Soundtrack aus: Beauty and the Beast is back, Baby.Disney hat heute den ersten offiziellen Trailer zum Live Action Remake des Klassikers veröffentlicht – Spoiler: Er ist wunderschön und wir wimmern im Büro kollektiv vor unseren Bildschirmen dahin.Im Trailer sieht man Emma Watsons Belle , die sich und ihren Vater, gespielt von Kevin Kline, aus dem verwunschenen Schloss des Biests zu retten versucht.Mit von der Partie sind natürlich auch der sprechende Kerzenständer, die mütterlich anmutende Teekanne und das von Downton Abbey-Darsteller Dan Stevens verkörpert – und unfassbar gut maskierte – Biest.Natürlich geht es nicht nur um schöne Kleider und sprechende Haushaltsgegenstände. Luke Evans' Gaston kommt in seiner chauvinistischsten Miesmachermanier daher und lässt uns bangen wie damals.Der Film selbst kommt im Frühjahr 2017 in die deutschen Kinos.