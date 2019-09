Die Schöne & das Biest: Die ersten Filmstills der Neuverfilmung sind da

Wir können es kaum erwarten, bis die Neuverfilmung des Disney-Klassikers Die Schöne & das Biest im Frühjahr 2017 auch in die deutschen Kinos kommt.Es gab zwar schon einen Trailer und ein paar Skizzen zum Look der neuen, modernen Bell, welche von keiner Geringeren als Hermione Granger-Darstellerin und Powerfrau Emma Watson gespielt wird. Doch jetzt haben wir, dank Oh No They Didn't! und Stitch Kingdom , endlich erste Filmstills von Watson in der Hauptrolle und Dan Stevens in der Rolle des Biests.Disney hat sich bisher nicht zu den Fotos geäußert, wir hoffen allerdings, dass sie aktuell und authentisch sind – und dass wir bald noch mehr davon zu sehen bekommen.Das erste Bild zeigt Watson als Belle an ihrem Lieblingsort: der Bibliothek.