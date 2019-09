Im nächsten Jahr werden wir Emma Watson in einer der legendärsten Rollen der Disney-Zeitgeschichte zu sehen bekommen. Die Schauspielerin übernimmt in einer Realverfilmung des Klassikers Die Schöne & das Biest die Hauptrolle der Belle. Bereits im Mai veröffentlichte Disney den ersten Teaser zum Film, der erst im März 2017 in deutschen Kinos erscheint, doch Genaueres zu den Umsetzungen der Charaktere blieb weiterhin geheim. Jetzt bekommt das Publikum einen ersten Vorgeschmack auf das Kostümdesign und Styling der neuen Belle.



Disney brachte pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum seines animierten Meisterwerks Konzeptskizzen der Kostüme heraus. Und Belles charakteristischer Look eines bescheidenen Dorfmädchens hat einen kleinen Twist erfahren. Die Schleife wurde entfernt, ihr blaues Kleid und die Bauernbluse sehen weniger tadellos aus und ihre Schürze ist nicht länger strahlend weiß, sondern wahrheitsgetreu schmuddelig – anders als in der 90er Jahre Zeichentrickversion. Doch unser absolutes Lieblingsdetail der stilistischen Überarbeitung: Anstatt der Ballerina-ähnlichen Schuhe mit einer Sohle, die so flach ist, dass sie quasi nicht existiert, trägt Watsons Belle nun ein Paar solide Stiefel. Wir finden, dass Belle mit diesen Boots perfekt ausgestattet ist für ein leidenschaftliches Herumstampfen im Schloss.