Kanye West sagt ja ziemlich verrückte Sachen online, in seinen Songs und Interviews. Mittlerweile gehört das auch zu seinem sich stetig weiterentwickelnden Image dazu.West weiß auch, dass der beste Weg, um seine Ansichten einer breiten Masse mitzuteilen, ist, Aufmerksamkeit zu erregen . Und dafür tut er so ziemlich alles.Wir haben alle „Beefs” , die West in der Vergangenheit mit so ziemlich jedem auf Twitter hatte, zusammen gefasst und die Tweets heraus gesucht, in denen der Rapper ziemlich abartige Dinge schreibt.Von dem Drama mit Wiz Khalifa , das mittlerweile geklärt wurde, zu Gedanken zu seinem Leben im Überfluss hin zu unnötigen Rants über so ziemlich alles, was ihm in den Sinn kommt, muss man ihm eines lassen: Unterhaltsam ist er ja.Das einzige, das jetzt noch bleibt, ist die Frage, wann er denn endlich Snapchat benutzt. Das würden wir sicherlich alle gerne sehen!