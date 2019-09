In unseren Newsfeeds (zugegebenermaßen auch in diesem Beitrag) geht es sehr viel um das Liebes- und Sexleben der Altersgruppe von 18 bis 45. Zwar haben unsere Mütter und Großmütter den Weg für die sexuelle Revolution bereitet, aber wir, ihre Töchter, haben heute eigentlich kaum eine Vorstellung davon, mit welchen Problemen sie bei den Themen Sex und Beziehungen kämpfen oder was ihnen gefällt. Wir wissen nicht wirklich, was wir von unserem Körper oder unserer Libido erwarten können, wenn wir älter werden.