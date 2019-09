Ich habe abgenommen & es hat meine Beziehung ruiniert

Und auf einmal fiel es mir leicht, fit zu werden. Ich ging die Sache vernünftig an. Ich trieb vier oder fünf Tage die Woche Sport. Ich ging weiterhin zum Essen aus und hatte Spaß, aber ich behielt auch im Auge, was ich aß, und ich aß weniger kalorienhaltige Gerichte. Und zu keinem Zeitpunkt fühlte ich Frustration, Groll oder Mangel, wie bei anderen Abnehmversuchen in der Vergangenheit. Diesmal bereitete mir das Abnehmen einfach nur Freude. Ich ging die Sache mit Liebe an.



Ich konnte darin schwelgen. Ich kaufte mir neue Klamotten. Ich trug wieder Jeans, was ich immer zu unbequem fand, als ich noch dicker war. Ich hörte auf, meinen Bauch hinter Taschen oder Kissen zu verstecken. Mein Selbstbewusstsein schoss in die Höhe.



Plötzlich bekam ich Aufmerksamkeit von Männern wie ich es noch nie erlebt hatte. Es war, als wäre die Welt sich auf einmal der Tatsache bewusst geworden, dass ich heiß war. Auf gewisse Weise machte es mich wütend (weil – hallo! – ich war schon die ganze Zeit sexy), aber ich glaube, es war mehr als die körperliche Veränderung, die mein Game für immer veränderte. Ich hielt auch meinen Kopf höher, lächelte mehr und betrat jeden Raum mit dem Gefühl, dass ich das fantastischste Wesen überhaupt sei. Glückliche und selbstbewusste Menschen sind magnetisch.



Zum ersten Mal in meinem Leben lief ich auf zu Höchstleistungen. Ich war stark, fit und gesund. Ich fing an, mich zu mögen, und das fühlte sich so, so gut an.



Aber in meiner Beziehung zu James – scheinbar der Zündfunke, der zu all diesen positiven Veränderungen in meinem Leben geführt hatte – zeigte die rosa Brille, durch die ich ihn sah, erste Risse. Während ich zu einer glücklicheren, selbstbewussteren Version meiner selbst heranwuchs, dämmerte mir langsam, dass er vielleicht nicht der Fang war, für den ich ihn immer gehalten hatte. Er schenkte mir nicht wirklich allzu viel Aufmerksamkeit. Wir konnten einen ganzen Abend lang abhängen, ohne dass er mich wirklich auch nur ein einziges Mal ansah. Er küsste und berührte mich nicht allzu oft, und er initiierte den Sex fast nie. Und merkwürdigerweise schien er sich immer weniger für mich zu interessieren, je stärker und selbstbewusster ich wurde.



Er unterstützte mich auch nicht in meiner Karriere, solange das, was ich tat, ihm nicht irgendwie nützte. Als ich eine zweimonatige Rolle in einem Sommertheater an der Küste von New Jersey ergatterte und mich extrem freute, reagierte er mit feindseliger Enttäuschung: „Und was ist mit der Band? Was soll ich mit den Gigs machen, die du verpassen wirst?“



Unsere Dynamik innerhalb der Band war fürchterlich. Vor den Augen der Musiker wertete er mich ab und degradierte mich, wenn es seiner Macht zu dienen schien. Er behandelte mich nicht mit dem Respekt, den ich als Solistin in seiner Band verdiente, von seiner Freundin ganz zu schweigen.



Dieser Mann, der mir ursprünglich gesagt hatte, er sei „wirklich oberflächlich“, der beinahe ein Jahr lang heiß und kalt mit mir gespielt hatte, der mich nur wollte, wenn er spürte, dass er mich verlieren könnte, der mich dazu brachte, mir den Arsch abzurackern und meine eigenen beruflichen Ambitionen für seine zu opfern, und der niemals auch nur einen einzigen Finger krümmte, um meine Karriere zu unterstützen — dieser Mann liebte mich nicht. Und er hatte sich im Laufe unserer Beziehung auch nicht verändert. Er war schon immer so. Ich hatte es einfach nicht gesehen, weil ich mich selbst so schlecht fand, dass ich nicht das Gefühl hatte, etwas besseres zu verdienen.



Nach einem ganzen Jahr, in dem ich der Star in meiner eigenen Lebensgeschichte war, konnte ich es vor mir selber nicht mehr vertreten, mit jemandem zusammen zu sein, der mich so schlecht behandelte. Das Abnehmen ruinierte meine Beziehung nicht, und es zauberte für mich kein Selbstwertgefühl herbei. Es war die Erkenntnis, dass ich es wert war, mich so gut um mich zu kümmern wie möglich, die mir die Macht gegeben hatte, endlich der Mensch zu werden, der ich immer sein wollte — und das Leben zu schaffen, das ich immer leben wollte. Und Männer davon zu überzeugen, mich zu lieben, war kein Teil dieses Lebens. Rot angelaufen und vor Wut kochend herumzustehen, nachdem ein Mann mich erniedrigt hatte, um seine Dominanz unter Beweis zu stellen, gehörte ebenfalls nicht dazu. Und ganz sicher gehörte kein Freund dazu, der mich nur als Nebenrolle in seinem eigenen, persönlichen Egotheater betrachtete — statt als menschliches Wesen aus Fleisch und Blut, mit eigenen Wünschen und Träumen, von den seinen getrennt und einzigartig.



Ich bereue nichts. James mit all seinen Mängeln, gab mir ein wunderbares Geschenk, indem er mich zwang, meine dunkelsten inneren Stimmen zu konfrontieren. Ich bin mir sicher, dass ich es auch ohne ihn geschafft hätte, aber so ist es eben abgelaufen. Sein verwirrter und unvollkommener Versuch, mich zu lieben, war lediglich ein Spiegel dafür, wie wenig ich mich selbst liebte. Ich zog jene Liebe an, von der ich dachte, dass ich sie verdiene.



Für eine Person, die sich stets für selbstbewusst und begabt gehalten hatte, war das eine schockierende Erkenntnis: dass alles in meinem Leben sich ändern musste. Wenn man sich selbst liebt, lässt man es nicht zu, dass andere Leute einen scheiße behandeln. Man bettelt nicht um Liebe. Man lebt sein Leben nicht halbherzig. Man lebt sein Leben, träumt groß, setzt sich Ziele, und man erreicht sie. Man konzentriert sich auf Freude und Dankbarkeit, und man umgibt sich mit Menschen, die einen unterstützen und ihr Leben ähnlich leben. Wenn man sich wirklich selbst liebt, ist es unmöglich, mit jemandem zusammen zu sein, der einen nicht genauso liebt.