“All About that Bush” : une ode à la toison pubienne en 18 photos (contenu explicite)

C'est dans les années 60 et 70 qu'elle a connu son heure de gloire, mais depuis, la toison pubienne féminine n'a plus vraiment la cote. À tel point qu'il y a maintenant des hommes hétéros, sexuellement actifs, qui avouent n'avoir jamais rencontré le spécimen. Pour célébrer cette toison injustement boudée, l'artiste Marilyn Minter a passé six mois à la photographier, demandant à "des femmes de toutes sortes, [avec] différentes couleurs de cheveux, différentes textures, différentes couleurs de peau" de laisser pousser leur toison naturelle et de la dévoiler devant son objectif. On retrouve l'intégralité des photos de Minter dans son premier livre, Plush.